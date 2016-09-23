Прокуратура выявила нарушения при проведении обысков в ЖКХ-компаниях Уфы

Оказывается, на завершившихся на днях выборах Артур Хазигалеев возглавлял список партии «Патриоты России». При этом сразу после окончания выборов стали известны результаты подсчетов основного массива бюллетеней, согласно которому эта партия не сумела преодолеть 5%-й барьер. Но в результате затянувшегося на двое суток окончательного подсчета голосов избирателей оказалось, что «Патриоты России» все же набрали требуемое количество голосов, а сам Хазигалеев стал депутатом Горсовета Уфы.