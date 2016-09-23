Прокуратура выявила нарушения при проведении обысков в ЖКХ-компаниях Уфы

Как пишет «Медиакорсеть», прокурорская проверка, которая началась еще в августе, стала ответом на заявление бизнесмена Валерия Мустафина, который обвинил свих бывших соратников по бизнесу, Александра Подольского и Артура Хазигалеева, в вымогательстве и сговоре с чиновниками и представителями местного МВД.
Мустафин отметил в заявлении, что Хазигалеев и его сообщник организовали рейдерские захваты ряда коммунальных предприятий Уфы, подкрепив заявление записью телефонных разговоров, на которых звучат угрозы в его адрес и заявлении о наличии в высших властных структурах республики высокопоставленных покровителей.
Кроме прокуратуры, деятельностью Подольского и Хазигалеева заинтересовались в СК РФ, который в сентябре приступили к собственному расследованию. Главком УСБ МВД по Москве инициировал проверку фактов, приведенных в переговорах фигурантов дела с представителями силовых структур Башкирии, заподозрив в их действиях коррупционную составляющую.
Оказывается, на завершившихся на днях выборах Артур Хазигалеев возглавлял список партии «Патриоты России». При этом сразу после окончания выборов стали известны результаты подсчетов основного массива бюллетеней, согласно которому эта партия не сумела преодолеть 5%-й барьер. Но в результате затянувшегося на двое суток окончательного подсчета голосов избирателей оказалось, что «Патриоты России» все же набрали требуемое количество голосов, а сам Хазигалеев стал депутатом Горсовета Уфы.
По мнению экспертов, стремясь уйти от уголовного преследования, Хазигалеев вполне мог мотивировать членов избиркома выполнить фальсификации с целью достижения его партией нужного результата.
Представители МВД РБ утверждают, что не проводили обыски на коммунальных предприятиях башкирской столицы, ограничившись обследованием принадлежавших им помещений. Однако прокуратура выявила ряд нарушений, касающихся оформления соответствующих процессуальных документов.