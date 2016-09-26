rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Лидер" в Ростове может сорвать отопительный сезон из-за долгов

26 сентября 2016, 10:39
Власти Ростова-на-Дону порекомендовали управляющим организациям группы компаний "Лидер" проработать вопрос погашения долгов перед теплоснабжающей компанией, чтобы не допустить срыва сроков пуска тепла в дома, сообщает горадминистрация.

"У управляющих компаний есть долги перед  предприятием "Теплокоммунэнерго". Важно не допустить срыва сроков подачи тепла в дома в Октябрьском районе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что этот вопрос контролирует глава райадминистрации.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00