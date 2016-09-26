"Лидер" в Ростове может сорвать отопительный сезон из-за долгов
26 сентября 2016, 10:39
Власти Ростова-на-Дону порекомендовали управляющим организациям группы компаний "Лидер" проработать вопрос погашения долгов перед теплоснабжающей компанией, чтобы не допустить срыва сроков пуска тепла в дома, сообщает горадминистрация.
"У управляющих компаний есть долги перед предприятием "Теплокоммунэнерго". Важно не допустить срыва сроков подачи тепла в дома в Октябрьском районе", - сказано в сообщении.
Уточняется, что этот вопрос контролирует глава райадминистрации.