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Партиям на Дону невыгодны честные выборы – эксперт

27 сентября 2016, 07:22
Предотвращение нарушений на выборах в Ростовской области для большинства политических партий оказалось невыгодным, сообщил на круглом столе в понедельник генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.

"Целью 99,9 из 100 тысяч наблюдателей, которые приходят на выборы от политических партий, является фиксация нарушений, а не их предотвращение. Им не нужны честные выборы, им нужны жалобы, которыми можно оправдать проигрыш", — отмечает он.

На прошедших выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания в Ростове-на-Дону с большим отрывом победила правящая партия. Она набрала 58,79% голосов. За КПРФ проголосовало 13,6%, за ЛДПР – 12,49%, "Справедливая Россия" не преодолела отметку в 5%. Среди парламентских партий оспаривает результаты выборов КПРФ, считая нелегитимными выборы как минимум на четырех участках в Ростове.

"Выборы на Дону, безусловно, состоялись, и то, что их не признают партии, не набравшие нужного им количества голосов, не может рассматриваться всерьез", — отмечает представитель объединения избирателей Дона Александр Джадов.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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