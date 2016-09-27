Партиям на Дону невыгодны честные выборы – эксперт

"Целью 99,9 из 100 тысяч наблюдателей, которые приходят на выборы от политических партий, является фиксация нарушений, а не их предотвращение. Им не нужны честные выборы, им нужны жалобы, которыми можно оправдать проигрыш", — отмечает он.



На прошедших выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания в Ростове-на-Дону с большим отрывом победила правящая партия. Она набрала 58,79% голосов. За КПРФ проголосовало 13,6%, за ЛДПР – 12,49%, "Справедливая Россия" не преодолела отметку в 5%. Среди парламентских партий оспаривает результаты выборов КПРФ, считая нелегитимными выборы как минимум на четырех участках в Ростове.



"Выборы на Дону, безусловно, состоялись, и то, что их не признают партии, не набравшие нужного им количества голосов, не может рассматриваться всерьез", — отмечает представитель объединения избирателей Дона Александр Джадов.

