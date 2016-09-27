Проблемы Коркино для руководства «Челябинской угольной компании» чужды

Сравнивать его жизнь с бытом шахтеров, большинство которых далее границ Челябинской области никогда не были – это настоящий моветон.
Да и его отец успел отличиться рядом противоречивых высказываний. В частности, он неоднократно высказывался в том плане, что проблемы предприятия, являющегося одним из основных загрязнителей области, можно решить банкротством ЧУК. Но когда эту идею поддержал губернатор области Борис Дубровский, дал «задний ход», заявив, что закрывать карьер нельзя, поскольку самовозгорания угля никуда не денутся, а сейчас с ними борются только за деньги компании.
Между тем дома поселка Розы, расположенные всего в 150 метрах от границ огромного карьера, уже давно разрушаются, медленно сползая в бездонную пропасть. Хорошо еще, что от планов углубления разреза отказались, ведь в этом случае его края пришлось бы расширять еще больше. Для коркинцев и розинцев это было бы настоящей катастрофой. Но им не позавидуешь и без того – вот уже на протяжении полстолетия они дышат канцерогенным дымом, изредка достигающим даже Челябинска.