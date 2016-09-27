Проблемы Коркино для руководства «Челябинской угольной компании» чужды

Между тем дома поселка Розы, расположенные всего в 150 метрах от границ огромного карьера, уже давно разрушаются, медленно сползая в бездонную пропасть. Хорошо еще, что от планов углубления разреза отказались, ведь в этом случае его края пришлось бы расширять еще больше. Для коркинцев и розинцев это было бы настоящей катастрофой. Но им не позавидуешь и без того – вот уже на протяжении полстолетия они дышат канцерогенным дымом, изредка достигающим даже Челябинска.