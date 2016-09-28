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В Ростове жильцы квартир без счетчиков будут платить больше

28 сентября 2016, 14:53
В Ростове-на-Дону с Нового года владельцы квартир, в которых не установлены счетчики на воду и электричество, будут платить в 1,5 раза больше за коммунальные услуги, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Горадминистрация напоминает жителям донской столицы, что платежи за воду и электроэнергию будут начисляться по-новому из-за введения обязательного требования по установке приборов учета в многоквартирных домах. Так,  1 июля в отношении собственников квартир, не оборудованных счетчиками, действует повышающий коэффициент – 1,4. С наступлением нового года он будет увеличен до 1,5. Это значит, что для владельцев таких квартир ежемесячная оплата коммунальных услуг может вырасти в 1,5 раза.
Кроме того, повышающие коэффициенты будут применяться и при расчетах за отопление  в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовым счетчиком.

"Кроме того, нововведения коснутся и тех граждан, которые платят сверх нормы потребленные общедомовые нужды. Теперь плата за потребленный объем тепловой энергии ляжет на плечи управляющих компаний" - сказано в сообщении.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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