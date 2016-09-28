В Ростове жильцы квартир без счетчиков будут платить больше

Горадминистрация напоминает жителям донской столицы, что платежи за воду и электроэнергию будут начисляться по-новому из-за введения обязательного требования по установке приборов учета в многоквартирных домах. Так, 1 июля в отношении собственников квартир, не оборудованных счетчиками, действует повышающий коэффициент – 1,4. С наступлением нового года он будет увеличен до 1,5. Это значит, что для владельцев таких квартир ежемесячная оплата коммунальных услуг может вырасти в 1,5 раза.

Кроме того, повышающие коэффициенты будут применяться и при расчетах за отопление в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовым счетчиком.

