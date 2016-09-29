Судебные иски к владельцу ММК могут сказаться на жителях Магнитогорска

Далее история развивалась стремительно. Чигиринские должны были получить гостиницу и башню «Россия». Новая башня, находившаяся на этапе строительства, должна была стать самым высоким небоскрёбом Европы. Но из-за кризиса строительство было приостановлено, после чего в дело вмешался Рашников. Он перекупил долю и тут же строительством занялись новые подрядчики, пообещавшие закончить работы к 2019 году. Чигиринские утверждают, что они должны были получить право первого выкупа, но в итоге актив по непонятным причинам и схемам достался Рашникову.