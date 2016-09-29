Судебные иски к владельцу ММК могут сказаться на жителях Магнитогорска

Как пишет интернет-издание Mediazavod.ru, трудоустроить такую армию людей будет невозможно. Следовательно, в регионе может возникнуть серьёзнейшая проблема, ведь «ММК» - градообразующее предприятие.
Виктор Рашников известен своим довольно жестким подходам к бизнесу. Он и раньше оказывался в центре аналогичных скандалов, когда его бизнес-партнёры обвиняли олигарха в непорядочном поведении. Тем интереснее, как теперь будет развиваться эта история.
Журналисты пишут, что в 2010 году структуры Рашникова решили выкупить долю Чигиринских в комплексе «Москва-Сити». Тогда уральский бизнесмен за долю в башне Evolution Tower заплатил порядка 90 миллионов долларов. Но вскоре братья Чигиринские с помощью независимой оценки недвижимости, проведённой фирмой Cushman & Wakefeld, узнали, что рыночная стоимость актива превышает 360 миллионов. Попытки повлиять на Рашникова успехом не увенчались, сам уральский бизнесмен утверждает, что в документах зафиксированы все суммы.
Далее история развивалась стремительно. Чигиринские должны были получить гостиницу и башню «Россия». Новая башня, находившаяся на этапе строительства, должна была стать самым высоким небоскрёбом Европы. Но из-за кризиса строительство было приостановлено, после чего в дело вмешался Рашников. Он перекупил долю и тут же строительством занялись новые подрядчики, пообещавшие закончить работы к 2019 году. Чигиринские утверждают, что они должны были получить право первого выкупа, но в итоге актив по непонятным причинам и схемам достался Рашникову.
В связи с этим московские бизнесмены подали в суд. Источники издания, близкие к братьям Чигиринским, рассказывают, что они уже добились ареста счетов Рашникова, на которых находилось порядка $140 миллионов. Если эта информация подтвердится, то возможны самые неприятные сценарии развития истории. В любом случае за громким делом будут внимательно следить жители Магнитогорска, которые оказались в настоящей зависимости от судебных дел Рашникова.