Иск минстроя против застройщика "Ростов-Арены" рассмотрят в ноябре

Ранее иск минстроя не был удовлетворен, поскольку ответчику удалось доказать, что нарушение сроков произошло не по вине застройщика. Кроме того, компания "Спорт-Инжиниринг" подала встречный иск, касающийся задержки оплаты работ, и взыскала с донского минстроя 357 тысяч рублей. После череды жалоб, отмены решений и касаций разбирательство было назначено на конец ноября, сумма претензий осталась прежней — 15,8 миллионов рублей.

