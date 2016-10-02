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Иск минстроя против застройщика "Ростов-Арены" рассмотрят в ноябре

2 октября 2016, 07:35
Арбитражный суд Москвы назначил на 23 ноября слушание по делу о взыскании с застройщика "Ростов-Арены" компании "Спорт-Инжиниринг" 15,8 миллионов рублей, следует из документов, размещенных в системе российского арбитража.

Истцом выступает региональное министерство строительства архитектуры и территориального развития. Претензии минстроя касаются нарушений сроков строительства стадиона к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее иск минстроя не был удовлетворен, поскольку ответчику удалось доказать, что нарушение сроков произошло не по вине застройщика. Кроме того, компания "Спорт-Инжиниринг" подала встречный  иск, касающийся задержки оплаты работ, и взыскала с донского минстроя 357 тысяч рублей.  После череды жалоб, отмены решений и касаций разбирательство было назначено на конец ноября, сумма претензий осталась прежней — 15,8 миллионов рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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