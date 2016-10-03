Опубликована вторая книга Мурзагулова о первом президенте Башкирии

- Как и в первой книге, в основу второй части легли реальные события, свидетелями которых мне пришлось стать. Но, чтобы избежать различных неприятностей в виде судебных разбирательств, я решил пожертвовать документальной формой повествования в пользу художественной, - рассказал корреспондентам издания «МедиаКорСеть» Ростислав Мурзагулов. – Не могу сказать, когда книга появится в книжных магазинах, но продавцы второй частью заинтересовались. Я думаю, исходя из чисто маркетинговых соображений, вряд ли официальный выход «Бабая» затянется.