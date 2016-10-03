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Опубликована вторая книга Мурзагулова о первом президенте Башкирии

3 октября 2016, 15:48
Для любителей беллетристики Ростислав Мурзагулов, работавший в 2007-2010 годах под началом первого президента Башкортостана, сделал приятный сюрприз – начал публиковать главы второй части книги, ставшей бестселлером.

С названием автор сильно не заморачивался. «Бабай всея Руси, или операция «Осень Патриарха» ясно указывает, что в ней читатель столкнется с теми же персонажами. Впрочем, поятся и новые – ведь часть событий будет происходить уже в Москве. И хотя имена героев скрываются за псевдонимами, угадать реальных персонажей регионального и федерального масштабов не составит труда.

- Как и в первой книге, в основу второй части легли реальные события, свидетелями которых мне пришлось стать. Но, чтобы избежать различных неприятностей в виде судебных разбирательств, я решил пожертвовать документальной формой повествования в пользу художественной, - рассказал корреспондентам издания «МедиаКорСеть» Ростислав Мурзагулов. – Не могу сказать, когда книга появится в книжных магазинах, но продавцы второй частью заинтересовались. Я думаю, исходя из чисто маркетинговых соображений, вряд ли официальный выход «Бабая» затянется.

Огромный интерес, который вызвала первая часть, вышедшая тиражом 18000 экземпляров, можно считать хорошим предвестником успеха и второй книги. Достаточно сказать, что официально электронную версию «Бабая всей Руси» приобрело около 6000 читателей, пиратских же скачиваний произведения, выложенного в сеть задолго до появления в магазинах, зафиксировано порядка 70 тысяч.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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