Ростовчанка в составе команды побьет мировой рекорд по роупджампингу

"Я только часть всего процесса. Организаторы прыжков - хабаровская команда DROPROPE", - уточнила Юлия.
Выбирали мост и согласовывали прыжок с властями участники команды DROPROPE из Хабаровска. Выбор пал на этот мост именно потому, что он самый высокий в мире.
Это же команда хабаровчан установила мировой рекорд в январе 2015 года, прыгнув с моста высотой 496 метров. Намечающийся прыжок может перекрыть их же рекорд.
Роупджампинг – это прыжки с высоты, когда люди пристёгнуты альпинистской верёвкой.
Мост через реку находится в Китае, и его высота 565 метров. Открытие состоится 22-23 октября.