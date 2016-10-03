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Ростовчанка в составе команды побьет мировой рекорд по роупджампингу

3 октября 2016, 12:02
Жительница Дона Юлия Габриэли прыгнет в составе хабаровской команды экстремалов с самого высокого моста в мире в Китае, установив мировой рекорд, сообщила она RostovGazeta.

"Я только часть всего процесса. Организаторы прыжков - хабаровская команда DROPROPE", - уточнила Юлия.

Выбирали мост и согласовывали прыжок с властями участники команды DROPROPE из Хабаровска. Выбор пал на этот мост именно потому, что он самый высокий в мире.

Это же команда хабаровчан установила мировой рекорд в январе 2015 года, прыгнув с моста высотой 496 метров. Намечающийся прыжок может перекрыть их же рекорд.

Роупджампинг – это прыжки с высоты, когда люди пристёгнуты альпинистской верёвкой.

Мост через реку находится в Китае, и его высота 565 метров. Открытие состоится 22-23 октября.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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