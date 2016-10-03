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Ростовская область хочет отказаться от военных билетов

3 октября 2016, 12:11
Персональные электронные карты, аналог электронного паспорта, прошли проверку весенним призывом в Ростове и могут заменить военные билеты, рассказал военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

"Скоро мы можем отказаться от военных билетов и перейдем на электронные носители", - добавил он.

Весной выпустили не только 5 тысяч карт для призывников Дона, но и 15 тысяч электронных карт на другие субъекты. В этом году также планируется выпускать такие карты на всех военнослужащих, которые призываются из запаса. Это и контрактники, и офицеры, которые будут проходить через сборный пункт и получать эти карты. 

Такое же оборудование установлено в воинских частях. В карте указана должность, звание, вооружение, техника.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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