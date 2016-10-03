Ростовская область хочет отказаться от военных билетов

Весной выпустили не только 5 тысяч карт для призывников Дона, но и 15 тысяч электронных карт на другие субъекты. В этом году также планируется выпускать такие карты на всех военнослужащих, которые призываются из запаса. Это и контрактники, и офицеры, которые будут проходить через сборный пункт и получать эти карты.