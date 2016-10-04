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Большинство ростовчан не платят за парковку

4 октября 2016, 09:41
Большинство жителей Ростова-на-Дону после запуска в сентябре платных парковок предпочли не платить за использование этой услуги, рассказал RostovGazeta представитель ООО "Ростовское парковочное пространство" Ярослав Зацаринный.

"В день запуска, 23 сентября, платными парковками воспользовались свыше 1,5 тысячи человек, из которых оплатили услугу почти 600 водителей", - заявил Зацаринный.

Возможно, неоплатившие столкнулись с техническими трудностями. В последние дни растет как количество припаркованных автомобилей, так и число водителей, заплативших за своё парковочное место, отметил собеседник агентства, не уточнив, какая часть клиентов компании не оплачивает ее услуги.

Всего в Ростове планируется создать 6,5 тысячи парковочных мест, сейчас функционирует уже 1041 место.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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