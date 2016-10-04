Большинство ростовчан не платят за парковку

"В день запуска, 23 сентября, платными парковками воспользовались свыше 1,5 тысячи человек, из которых оплатили услугу почти 600 водителей", - заявил Зацаринный.
Возможно, неоплатившие столкнулись с техническими трудностями. В последние дни растет как количество припаркованных автомобилей, так и число водителей, заплативших за своё парковочное место, отметил собеседник агентства, не уточнив, какая часть клиентов компании не оплачивает ее услуги.
Всего в Ростове планируется создать 6,5 тысячи парковочных мест, сейчас функционирует уже 1041 место.