В Ростове появятся новые жилые дома в стиле старого города

"На заседании градостроительного совета по теме "Фасадные решения многоквартирных домов по переулку Доломановскому" решили, что в исторических частях города, где до сих пор сохранился частный сектор, будет проводиться застройка новыми домами. При этом проект предусматривает сохранение стилистики старого города", – рассказали в городской администрации.