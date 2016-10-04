В Ростове появятся новые жилые дома в стиле старого города

"На заседании градостроительного совета по теме "Фасадные решения многоквартирных домов по переулку Доломановскому" решили, что в исторических частях города, где до сих пор сохранился частный сектор, будет проводиться застройка новыми домами. При этом проект предусматривает сохранение стилистики старого города", – рассказали в городской администрации.
Всего на обозначенном участке к 2018 году появятся дома с общей площадью квартир почти на 19 тысяч кв. м. Новый жилой комплекс будет носить интересное цветовое решение, однако останется в общей стилистике исторической части Ростова-на-Дону.