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В Ростове появятся новые жилые дома в стиле старого города

4 октября 2016, 07:45
В Ростове-на-Дону в исторической части построят новое жилье, при этом фасады домов сохранят в стиле старой архитектуры, рассказали в мэрии.

"На заседании градостроительного совета по теме "Фасадные решения многоквартирных домов по переулку Доломановскому" решили, что в исторических частях города, где до сих пор сохранился частный сектор, будет проводиться застройка новыми домами. При этом проект предусматривает сохранение стилистики старого города", – рассказали в городской администрации.

Всего на обозначенном участке к 2018 году появятся дома с общей площадью квартир почти на 19 тысяч кв. м. Новый жилой комплекс будет носить интересное цветовое решение, однако останется в общей стилистике исторической части Ростова-на-Дону.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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