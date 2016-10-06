За второй квартал 2016 года в Ростове подорожало жилье

Лидерами роста стали Новосибирск (+5,1%) и Тюмень (+4,5%). Эксперты прогнозируют медленное удорожание жилья и в третьем и четвертом кварталах 2016 года. Связано это со стагнацией реальных доходов населения, сохранением давления на цены за счет квартир в новостройках, а также традиционным снижением активности, которое связано с периодом летних отпусков.