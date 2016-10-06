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За второй квартал 2016 года в Ростове подорожало жилье

6 октября 2016, 14:30
После снижения цен в начале года в Ростове-на-Дону во втором квартале аналитики зафиксировали небольшой рост стоимости квадратного метра жилья, сообщили в компании по продаже недвижимости ЦИАН.

"В среднем в крупнейших российских городах жилье подорожало на 0,9%. В Ростове-на-Дону эта цифра несколько выше общероссийской, здесь квадратный метр вырос в цене на 2,4%", – пояснили в компании.

Лидерами роста стали Новосибирск (+5,1%) и Тюмень (+4,5%). Эксперты прогнозируют медленное удорожание жилья и в третьем и четвертом кварталах 2016 года. Связано это со стагнацией реальных доходов населения, сохранением давления на цены за счет квартир в новостройках, а также традиционным снижением активности, которое связано с периодом летних отпусков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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