На Дону назвали самые эффективные социальные организации

"Лидером регионального этапа стала компания "Каменскволокно" из Каменска-Шахтинского. Организация ежегодно участвует в конкурсе и уже неоднократно побеждала, это ее третий гран-при подряд", – добавили в администрации Дона.
В 2016 году заявки на участие подали 60 предприятий Ростовской области, 11 из них заняли первые места в различных номинациях. Победителей отличает активная корпоративная политика, высокие уровни работы с сотрудниками, условий и охраны труда, формирование здорового образа жизни.