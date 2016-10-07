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На Дону назвали самые эффективные социальные организации

7 октября 2016, 14:58
В Ростовской области подвели итоги регионального тура федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", говорится на сайте облправительства.

"Лидером регионального этапа стала компания "Каменскволокно" из Каменска-Шахтинского. Организация ежегодно участвует в конкурсе и уже неоднократно побеждала, это ее третий гран-при подряд", – добавили в администрации Дона.

В 2016 году заявки на участие подали 60 предприятий Ростовской области, 11 из них заняли первые места в различных номинациях. Победителей отличает активная корпоративная политика, высокие уровни работы с сотрудниками, условий и охраны труда, формирование здорового образа жизни.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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