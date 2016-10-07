На Дону за сутки поймали четырех пьяных водителей-рецидивистов

"В ходе рейда в Сальском районе сотрудники дорожной полиции остановили отечественную "семерку", за рулем которой находился 37-летний местный житель. Экспертиза обнаружила у него в крови повышенное содержание алкоголя. После проверки по базам ГАИ выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение и лишали прав", – пояснили в полиции.