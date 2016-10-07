rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону за сутки поймали четырех пьяных водителей-рецидивистов

7 октября 2016, 10:36
В Ростовской области за минувшие сутки за повторное управление транспортным средством к ответственности привлекли четырех водителей, сообщили в ГУ МВД региона.

"В ходе рейда в Сальском районе сотрудники дорожной полиции остановили отечественную "семерку", за рулем которой находился 37-летний местный житель. Экспертиза обнаружила у него в крови повышенное содержание алкоголя. После проверки по базам ГАИ выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение и лишали прав", – пояснили в полиции.

Еще троих водителей, которые повторно сели за руль в пьяном виде, задержали в Азовском, Константиновском и Зимовниковском районах Дона. Всех нарушителей привлекли к уголовной ответственности. Максимальным наказанием за это является лишение свободы на срок до двух лет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00