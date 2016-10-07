Новая школа в Минводах открылась после многолетнего ремонта

На торжественном открытии начальной школы 7 октября присутствовали официальные лица края и города. “Открытие новой школы ознаменовало новый период в жизни города – уход от практики долгостроев, которая наблюдалась на протяжении последних 15 лет. Долгое время в округе не занимались образовательными учреждениями, теперь ситуация должна улучшиться”, - сказал Перцев в свой речи по случаю события.