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Новая школа в Минводах открылась после многолетнего ремонта

7 октября 2016, 15:55
Открытие новой начальной школы в Минералводском городском округе способствовало началу ремонтых мероприятий во многих городских и сельских общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает NewsTracker, ремонтные работы в начальной школе поселка Анджиевского Минералводского округа стартовали еще 4 года назад, но финансовые трудности вынудили заморозить объект. Довести начатое до конца позволило непосредственное вмешательство в процесс губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы округа Сергея Перцева.

На торжественном открытии начальной школы 7 октября присутствовали официальные лица края и города. “Открытие новой школы ознаменовало новый период в жизни города – уход от практики долгостроев, которая наблюдалась на протяжении последних 15 лет. Долгое время в округе не занимались образовательными учреждениями, теперь ситуация должна улучшиться”, - сказал Перцев в свой речи по случаю события.

После ремонта в школе добавились 4 класса, новый музыкальный класс, а также кабинеты психолога и логопеда.

Помимо начальной школы, в округе отремонтированы спортзалы сельских школ, произведена замена коммуникаций и асфальтирование школьных дворов. В данный момент производится реконструкция бассейна в детском саду "Дельфиненок".

#Желтые новости#Денис Объедкин
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