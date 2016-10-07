Новая школа в Минводах открылась после многолетнего ремонта

Как сообщает NewsTracker, ремонтные работы в начальной школе поселка Анджиевского Минералводского округа стартовали еще 4 года назад, но финансовые трудности вынудили заморозить объект. Довести начатое до конца позволило непосредственное вмешательство в процесс губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы округа Сергея Перцева.
На торжественном открытии начальной школы 7 октября присутствовали официальные лица края и города. “Открытие новой школы ознаменовало новый период в жизни города – уход от практики долгостроев, которая наблюдалась на протяжении последних 15 лет. Долгое время в округе не занимались образовательными учреждениями, теперь ситуация должна улучшиться”, - сказал Перцев в свой речи по случаю события.
После ремонта в школе добавились 4 класса, новый музыкальный класс, а также кабинеты психолога и логопеда.
Помимо начальной школы, в округе отремонтированы спортзалы сельских школ, произведена замена коммуникаций и асфальтирование школьных дворов. В данный момент производится реконструкция бассейна в детском саду "Дельфиненок".