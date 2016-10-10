Донские вкладчики ВПБ могут получить выплаты

Вкладчики могут получить страховое возмещение в размере полной суммы депозита, размещенного в банке, а также суммы всех счетов, в том числе корпоративных, если она не превышает 1,4 миллиона рублей. Сумма, которая страховой выплатой не покрывается полностью, будет выплачиваться клиентам банка в ходе его ликвидации.