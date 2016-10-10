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Донские вкладчики ВПБ могут получить выплаты

10 октября 2016, 09:58
Ростовский филиал Россельхозбанка приступил к первым выплатам по счетам лишенного лицензии Военно-промышленного банка (ВПБ), сообщает кредитная организация.

Вкладчики могут получить страховое возмещение в размере полной суммы депозита, размещенного в банке, а также суммы всех счетов, в том числе корпоративных, если она не превышает 1,4 миллиона рублей. Сумма, которая страховой выплатой не покрывается полностью, будет выплачиваться  клиентам банка в ходе его ликвидации.

Военно-промышленный банк был лишен лицензии на осуществление всех банковских операций несколько недель назад, поскольку был уличен ЦБ РФ в  нарушении закона в сфере противодействия отмыванию денег. ВПБ входил в топ-100 крупнейших банков страны.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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