Донские вкладчики ВПБ могут получить выплаты

Вкладчики могут получить страховое возмещение в размере полной суммы депозита, размещенного в банке, а также суммы всех счетов, в том числе корпоративных, если она не превышает 1,4 миллиона рублей. Сумма, которая страховой выплатой не покрывается полностью, будет выплачиваться клиентам банка в ходе его ликвидации.
Военно-промышленный банк был лишен лицензии на осуществление всех банковских операций несколько недель назад, поскольку был уличен ЦБ РФ в нарушении закона в сфере противодействия отмыванию денег. ВПБ входил в топ-100 крупнейших банков страны.