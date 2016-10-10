Шахтеры "Кингкоула" опровергли информацию о выплате зарплат

Горняки ООО "Кингкоул" митингуют в Гуково с 21 июня. Они не получают зарплаты с 2015 года. За это время задолженность перед работниками шахты достигла 300 миллионов рублей.
"На самом деле сейчас задолженность уже возросла до 350 миллионов рублей. Некоторые сотрудники продолжают работать за 2 тысячи рублей. Долги по зарплате уже полтора года не выплачиваются", — отмечает Дьяконов.
По словам Дьяконова, якобы погашенные 137 миллионов рублей — это долговая сумма за 2014 год, которая не включена в общий долг в 300 миллионов рублей. Ее погасили годом ранее.