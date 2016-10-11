В Ростове 5-летний малыш скончался от отравления грибами

Это не единичный случай летального исхода от отравления грибами в Ростовской области. По информации Роспотребнадзора по региону, за текущий год зарегистрировано 24 случая отравлений дикорастущими грибами, 4 человека умерли в Ростове-на-Дону, Шахтах, Донецке и в Шолоховском районе. Причина отравлений – употребление ядовитых грибов, которые жители собирают в огороде или лесопосадках.