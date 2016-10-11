rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове 5-летний малыш скончался от отравления грибами

11 октября 2016, 12:54
В Центральной городской больнице №1 имени Семашко скончался от отравления грибами 5-летний ребенок, сообщили RostovGazeta в управлении здравоохранения города Ростова-на-Дону.

"Малыш 2011 года рождения умер на больничной койке, за его жизнь врачи боролись 5 дней. Однако спасти ребенка не удалось, он скончался от тяжелого отравления грибами", - рассказали в горздраве.

Это не единичный случай летального исхода от отравления грибами в Ростовской области. По информации Роспотребнадзора по региону, за текущий год зарегистрировано 24 случая отравлений дикорастущими грибами, 4 человека умерли в Ростове-на-Дону, Шахтах, Донецке и в Шолоховском районе. Причина отравлений – употребление ядовитых грибов, которые жители собирают в огороде или лесопосадках.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00