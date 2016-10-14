Школы и общественность Дона оказались не готовы к детям-инвалидам

С ней согласна педагог одной из ростовских школ, где есть возможность инклюзивного образования. "До программы "Доступная среда" мальчик-спинальник не мог сидеть, например. Но сейчас созданы все условия для всех категорий детей. У нас установлены в том числе пандусы для колясочников. Но здание старое, нужно многое переделать. Это проблема всей России. Всё, что зависит от школы, мы делаем. А вот то, что зависит от властей, не делается", - подчеркнула собеседница агентства.