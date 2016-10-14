Школы и общественность Дона оказались не готовы к детям-инвалидам

Программа "Доступная среда" была разработана президентом РФ и правительством страны для обеспечения равного доступа ко всем инфраструктурам, доступным для здоровых граждан. Сроки проведения программы – с 2011 по 2020 год.
В Ростовской области, по данным сайта министерства образования региона, на момент начала года только каждая пятая школа может принять ребёнка с инвалидностью. Сейчас инклюзивно (в обычных школах) учатся более 4 тысяч детей с ограничениями здоровья и 3,5 тысячи детей с инвалидностью.
Законы готовы, архитектура нет
Проблему доступности в физическом плане признаёт директор Центра инклюзивного образования ЮФУ Лариса Гутерман.
"С одной стороны, это политика государства и всего мира. Подписав Конвенцию о правах инвалидов, мы не можем её не исполнять. Также готовы федеральные документы, такие как Конституция, федеральный закон об образовании, закон министерства труда и соцзащиты о защите инвалидов. Законодательная база готова, не совсем готово общество и архитектурная доступная среда", - сказала Гутерман
В тоже время, по ее словам, сейчас выделяются серьёзные средства для организации доступной среды в школах, дошкольных учебных заведениях, средних и высших.
С ней согласна педагог одной из ростовских школ, где есть возможность инклюзивного образования. "До программы "Доступная среда" мальчик-спинальник не мог сидеть, например. Но сейчас созданы все условия для всех категорий детей. У нас установлены в том числе пандусы для колясочников. Но здание старое, нужно многое переделать. Это проблема всей России. Всё, что зависит от школы, мы делаем. А вот то, что зависит от властей, не делается", - подчеркнула собеседница агентства.
Родители разделились
Вопрос не только к властям, полагает инициатор первого ресурсного класса в Ростовской области, мама одного из учеников этого класса Ксения Берковская. "Необходимо работать. Не только чиновникам, педагогам, но и самим родителям детей с ОВЗ и инвалидностью. Это, на мой взгляд, самое важное и необходимое условие. Необходимо выстраивать сотрудничество между всеми участниками образовательного процесса особого ребенка. Родителям необходимо перестать ждать. Надо брать и делать", - сказала она.
Важны вопросы принятия в обществе, социализации таких людей. Нельзя говорить о создании инклюзивной среды только в ключе архитектурной доступности и подготовки правовых актов, добавляет Гутерман.
Другой позиции придерживается председатель совета ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации "Родительское всероссийское сопротивление" Игорь Бигаев, который категорически против совместного обучения инвалидов и здоровых детей.
"Мы смотрим на инклюзивное образование негативно по очень многим причинам. Ученики с ограниченными возможностями здоровья требуют сопровождения, и если к каждому приставить педагога, на обычных детей их не останется, учитывая существующий кадровый дефицит и отсутствие квалифицированных педагогов", - говорит Бигаев.
Вторая проблема, добавляет он, заключается в том, что ученики с ограниченными возможностями здоровья требуют специальных, ограниченных учебных программ. "Они не всё могут воспринять. Если они будут учиться в общем классе, то, соответственно, понизится уровень обучения здоровых учеников", - пояснил собеседник.
Он отметил, что программа обучения обычная будет специально ограничена, и это не может хорошо сказаться на уровне обучения и отношении к ученикам с ограниченными возможностями в обществе
"Третий момент – если раньше считалось, что полнота восприятия и умений человека являлась критерием того, что он полноценный член общества, то сейчас, с принципами европейской толерантности, общество должно принижать свои требования к здоровым людям, чтобы люди нездоровые не чувствовали себя обойдёнными. Это тупиковый путь", - уверен эксперт.
Нет кадров
Бигаев уверен, что сложности возникнут и с обучением преподавателей.
"Невозможно на курсах повышения квалификации получить знания по работе с такими детьми, я знаю людей, которые учатся работать с детьми с ограничениями слуха десятилетиями. Дело в незначительных тонкостях, которые меняют картину обучения. Также дело в том, как подавать информацию, выбрать правильную форму. Точно не получится передать детям с ограничениями всё то, что передадут обычным детям", - подчеркнул он.
Проблемы с кадрами признаёт и Ксения Берковская. "Обучению детей с ограниченными возможностями развития (ОВЗ) мешает недостаточная готовность массовой школы к принятию таких детей и работе с ними. Необходима организация специальных образовательных условий, и немногие школы в силах самостоятельно организовать такие условия. Очень часто, не имея специальных знаний и практических навыков по коррекционным методикам, педагоги боятся, испытывают нежелание работать с особыми детьми", - сказала она.
Представитель Южного федерального университета заверяет, что подготовка ведется максимально качественно.
"Есть модули для подготовки специалистов, программы повышения квалификации для тех, кто выпустился ранее и не получил такой компетенции. Есть также программы для магистров, психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования, в следующем году мы будем готовить бакалавров в области дополнительного образования и социальных педагогов (сразу же две специальности) и логопедов", - пояснил представитель вуза.
Выгнать нельзя учить
В итоге эксперты предлагают кардинально разные решения проблемы образования для инвалидов. "Детям нужно закладывать доброе отношение ко всем людям через труд, совместную деятельность, через помощь – здоровые дети могут иногда помогать таким, и это будет намного лучше для развития толерантности. Это позволит и полноценно развиться нормальным детям, и быть полноценными членами общества детям с ограниченными возможностями здоровья", - считает Бигаев.
Представитель ЮФУ Губерман считает, что, напротив, совместное обучение как раз и позволяет стать полноценным гражданином страны вне зависимости от состояния здоровья. "Мы принципиально стоим на точке зрения: создавая условия для учёбы, мы должны выпустить качественного специалиста, который был бы востребован на рынке труда вне зависимости от того, инвалид он или нет", - утверждает она.
С ней согласна Ксения Берковская, человек, занимающийся уже около 10 лет проблемами особого детства, и мать мальчика с аутизмом. "Внедрение возможностей для совместного обучения детей с особыми потребностями вместе со своими нормативно развивающимися сверстниками просто необходимо. Начиная с того, что уже многими исследователями отмечается значительный прогресс в развитии особых детей именно в такой среде, и заканчивая тем, что особым детям предстоит жить всё-таки в обществе, а не в каком-либо обособленном гетто", - поясняет Берковская.
Никаких проблем с особыми детьми не видит эксперт регионального штаба ОНФ в Ростовской области Елена Межевикина, по мнению которой, на сегодняшний день в Ростовской области успешно развиваются программы инклюзивного образования на базе многих детских садов и школ. Особые дети гармонично интегрируются в среду здоровых сверстников, обучаясь с ними в коллективе, подчеркивает эксперт.