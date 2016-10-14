Выборы сити-менеджера Таганрога предопределены – политологи

Конкурс на замещение должности сити-менеджера пройдет 21 октября.
Среди заявленных кандидатов – заместители глав администраций городов Гуково, Новочеркасска и Таганрога, парламентарий городской думы и главный инженер компании "Агрокомплекс Ростовский".
"Судя по набору кандидатов, итоги выборов будут однозначными. Выдвинутые кандидаты технические – они создают фон для того, чтобы конкурс состоялся", — отмечает Джадов.
Аналогичной позиции придерживается генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов. По его словам, после окончания приема документов единственным реальным кандидатом остается заместитель исполняющего обязанности главы администрации города Таганрога Андрей Лисицкий. "Конкурс должен оставаться конкурсом, поэтому остальные кандидаты скорее просто примут в нем участие", — отметил он.