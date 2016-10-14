Выборы сити-менеджера Таганрога предопределены – политологи

Аналогичной позиции придерживается генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов. По его словам, после окончания приема документов единственным реальным кандидатом остается заместитель исполняющего обязанности главы администрации города Таганрога Андрей Лисицкий. "Конкурс должен оставаться конкурсом, поэтому остальные кандидаты скорее просто примут в нем участие", — отметил он.

