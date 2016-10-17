rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Путин поручил властям Дона реконструировать южный подъезд к Ростову

17 октября 2016, 07:57
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию транспортной системы Юга, в рамках которого властям Дона предложили реконструировать южный подъезд к Ростову-на-Дону, сообщили на сайте Кремля.

"По итогам заседания президиума Госсовета правительству Ростовской области предложили построить обход Аксая на участке трассы М-4, а также реконструировать южный подъезд к региональному центру", – пояснили российские власти.

Владимир Путин назначил ответственными за строительство губернатора Дона Василия Голубева и премьера Дмитрия Медведева. Кроме того, он установил срок окончания реконструкции и постройки объезда – до 1 февраля 2017 года. Оптимизация транспортной системы Юга связана с планами по введению в эксплуатацию Керченского моста.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00