Путин поручил властям Дона реконструировать южный подъезд к Ростову

Владимир Путин назначил ответственными за строительство губернатора Дона Василия Голубева и премьера Дмитрия Медведева. Кроме того, он установил срок окончания реконструкции и постройки объезда – до 1 февраля 2017 года. Оптимизация транспортной системы Юга связана с планами по введению в эксплуатацию Керченского моста.