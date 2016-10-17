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Власти Ростова выкупят трибуну у ФК "Ростов" на стадионе Олимп-2

17 октября 2016, 14:47
Западная трибуна стадиона "Олимп-2" будет выкуплена у ФК "Ростов" для реставрации, заявила заместитель губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова.

"Планируется приобрести в государственную собственность с целью реконструкции западную трибуну в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. Стоимость покупки 79,8 миллиона рублей", - уточнила она.

Собственник западной трибуны – ФК "Ростов", сказала Федотова.

Это мероприятие заложено в плане министерством спорта России, добавила она. По её словам, представители министерства обследовали все объекты, задействованные для ЧМ-2018.

На фестиваль болельщиков ФИФА в рамках того же ЧМ-2018 года, часть матчей которого пройдёт в Ростове, потратят 18,7 миллиона рублей, рассказала она же.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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