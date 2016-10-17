Власти Ростова выкупят трибуну у ФК "Ростов" на стадионе Олимп-2

"Планируется приобрести в государственную собственность с целью реконструкции западную трибуну в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. Стоимость покупки 79,8 миллиона рублей", - уточнила она.
Собственник западной трибуны – ФК "Ростов", сказала Федотова.
Это мероприятие заложено в плане министерством спорта России, добавила она. По её словам, представители министерства обследовали все объекты, задействованные для ЧМ-2018.
На фестиваль болельщиков ФИФА в рамках того же ЧМ-2018 года, часть матчей которого пройдёт в Ростове, потратят 18,7 миллиона рублей, рассказала она же.