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"Мегафон" пытается обжаловать решение ростовского УФАС о спам-рассылке

18 октября 2016, 10:16
Компания "Мегафон" пытается обжаловать решение Управления антимонопольной службы по Ростовской области о признании ненадлежащей рекламы в СМС-рассылке, говорится в материалах дела регионального арбитражного суда.

Речь идет об СМС-сообщении, направленном оператором мобильной связи своим абонентам, в котором "Мегафон" предлагает отправить платное сообщение и выиграть 5 миллионов рублей. Один из абонентов оператора заявил в ростовский УФАС, что не давал согласия на получение сообщений рекламного характера. Поскольку компания не смогла представить документы, которые бы доказывали наличие согласия абонента на получение подобных сообщений, реклама была признана ненадлежащей.

Судебное разбирательство назначено на 7 ноября.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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