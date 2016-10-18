"Мегафон" пытается обжаловать решение ростовского УФАС о спам-рассылке

Речь идет об СМС-сообщении, направленном оператором мобильной связи своим абонентам, в котором "Мегафон" предлагает отправить платное сообщение и выиграть 5 миллионов рублей. Один из абонентов оператора заявил в ростовский УФАС, что не давал согласия на получение сообщений рекламного характера. Поскольку компания не смогла представить документы, которые бы доказывали наличие согласия абонента на получение подобных сообщений, реклама была признана ненадлежащей.