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На Дону только треть спортсооружений доступна для инвалидов

18 октября 2016, 09:41
По итогам 2015 года для занятий спортом на территории Ростовской области для инвалидов обустроено 2118 спортивных сооружений, рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Виталий Криводуд.

"Это 30% от общего количества сооружений в регионе", - добавил он.

По словам замминистра, к 2020 году в рамках программы "Доступная среда" все сооружения социальной сферы должны быть адаптированы для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Также, по словам Криводуда, выделены правительственные субсидии для капитального ремонта спортивных школ 9 городов области, в том числе Батайска, Зверево, Белокалитвинска, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Октябрьского районов. Для этого из областного бюджета выделено более 2 миллионов рублей, а из федерального – около 6 миллионов.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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