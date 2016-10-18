На Дону только треть спортсооружений доступна для инвалидов

Также, по словам Криводуда, выделены правительственные субсидии для капитального ремонта спортивных школ 9 городов области, в том числе Батайска, Зверево, Белокалитвинска, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Октябрьского районов. Для этого из областного бюджета выделено более 2 миллионов рублей, а из федерального – около 6 миллионов.