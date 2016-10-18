"Тагмет" судится с властями Таганрога из-за здания ресторана

Из материалов дела следует, что "Тагмет" обратился в суд с требованием к городской администрации и таганрогскому градостроительному комитету признать право собственности на самовольную постройку, расположенную на улице Бабушкина. Речь идет о здании летнего зала ресторана гостиницы "Приазовье" общей площадью 296,9 квадратных метра. Предприятие намерено провести судебную экспертизу, которая определит, насколько постройка соответствует требованиям безопасности.