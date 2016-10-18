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"Тагмет" судится с властями Таганрога из-за здания ресторана

18 октября 2016, 14:02
"Таганрогский металлургический завод" собирается в суде отстоять свое право на здание летнего зала ресторана гостиницы "Приазовье", следует из документов, размещенных в системе российского арбитража.

Из материалов дела следует, что "Тагмет" обратился в суд с требованием к городской администрации и таганрогскому градостроительному комитету признать  право собственности на самовольную постройку, расположенную на улице  Бабушкина. Речь идет о здании летнего зала ресторана гостиницы "Приазовье" общей площадью 296,9 квадратных метра. Предприятие намерено провести судебную экспертизу, которая определит, насколько постройка соответствует требованиям безопасности.

Судебное заседание состоится 9 ноября.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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