ДонГАУ лишился аккредитации по двум специальностям

Также лицензии по двум специальностям лишился и филиал ДонГАУ - Новочеркасская государственная мелиоративная академия. Речь идет о бакалавриате по направлению "Социология и социальная работа", а также бакалавриате и магистратуре по специальности "Экономика и управление".