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ДонГАУ лишился аккредитации по двум специальностям

19 октября 2016, 09:04
Рособрнадзор лишил Донской государственный аграрный университет аккредитации по двум направлениям образования, говорится в сообщении ведомства.

Действие лицензии надзорного органа прекращено по двум направлениям в вузе – "Экономика и управление" (бакалавриат и магистратура) и "Образование и педагогические науки" (бакалавриат).

Также лицензии по двум специальностям лишился и филиал ДонГАУ - Новочеркасская государственная мелиоративная академия. Речь идет о бакалавриате по направлению "Социология и социальная работа", а также бакалавриате и магистратуре по специальности "Экономика и управление".

По сообщениям СМИ, в июле 2016 года Рособрнадзор уже принимал довольно жесткие ограничительные меры в отношении ростовского вуза, нынешнее решение, возможно, стало следствием неисполнения устранения ранее выявленных нарушений.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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