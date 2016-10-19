ДонГАУ лишился аккредитации по двум специальностям

Действие лицензии надзорного органа прекращено по двум направлениям в вузе – "Экономика и управление" (бакалавриат и магистратура) и "Образование и педагогические науки" (бакалавриат).
Также лицензии по двум специальностям лишился и филиал ДонГАУ - Новочеркасская государственная мелиоративная академия. Речь идет о бакалавриате по направлению "Социология и социальная работа", а также бакалавриате и магистратуре по специальности "Экономика и управление".
По сообщениям СМИ, в июле 2016 года Рособрнадзор уже принимал довольно жесткие ограничительные меры в отношении ростовского вуза, нынешнее решение, возможно, стало следствием неисполнения устранения ранее выявленных нарушений.