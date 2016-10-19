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Министерство ЖКХ Дона попалось на нарушениях при торгах

19 октября 2016, 12:58
УФАС по Ростовской области уличило министерство жилищно-коммунального хозяйства региона в нарушениях при проведении торгов на осуществление работ по ремонту лифтов, сообщается на сайте ведомства.

С жалобой обратилась компания "Мосрегионлифт", которая сообщила, что министерство неправомерно ограничило круг компаний, которые могут осуществлять работы. В требованиях к участникам значилось, что в штате организации должны быть сотрудники с образованием с сфере строительства. Однако отбор проводится на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным.

Уточняется, что по решению УФАС организатору придется внести изменения и исключить требование об образовании. Кроме того, будет продлен срок подачи заявок.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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