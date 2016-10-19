Министерство ЖКХ Дона попалось на нарушениях при торгах

С жалобой обратилась компания "Мосрегионлифт", которая сообщила, что министерство неправомерно ограничило круг компаний, которые могут осуществлять работы. В требованиях к участникам значилось, что в штате организации должны быть сотрудники с образованием с сфере строительства. Однако отбор проводится на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным.