На Дону появится еще 2 особо охраняемые природные зоны

"Над этим ведется работа. И по величине, и по значимости я ставлю их на первое место. Создание планируется в 2017-2018 годах", - уточнил он.
Эти зоны будут располагаться в Верхнедонском и Шолоховском районах. По словам министра, эти районы важны из-за обилия лесов. Там сегодня находится основная масса леса в области.
Сейчас в области есть пять таких зон: это заповедник "Ростовский", заказники "Цимлянский", "Горненский", "Левобережный" и территория природного парка "Донского". Общая площадь таких зон - более 230 гектаров.