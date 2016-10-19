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На Дону появится еще 2 особо охраняемые природные зоны

19 октября 2016, 10:58
В Ростовской области планируют создать две охраняемые природные территории, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

"Над этим ведется работа. И по величине, и по значимости я ставлю их на первое место. Создание планируется в 2017-2018 годах", - уточнил он.

Эти зоны будут располагаться в Верхнедонском и Шолоховском районах. По словам министра, эти районы важны из-за обилия лесов. Там сегодня находится основная масса леса в области.

Сейчас в области есть пять таких зон: это заповедник "Ростовский", заказники "Цимлянский", "Горненский", "Левобережный" и территория природного парка "Донского". Общая площадь таких зон - более 230 гектаров.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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