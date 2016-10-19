Ростовское УФАС попросило сообщить об смс-спаме

Напомним, компания "Мегафон" пытается обжаловать решение регионального УФАС о признании ненадлежащей рекламы в смс-рассылке. Речь идет об смс, направленном оператором абонентам, в котором предлагается отправить платное сообщение и выиграть пять миллионов рублей. Рекламу признали ненадлежащей, так как компания не смогла предоставить документы на согласие пожаловавшегося абонента.