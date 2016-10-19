Ростовское УФАС попросило сообщить об смс-спаме

В заявлении нужно указать оператора связи, свой номер телефона, содержание смс. Также необходимо запросить номер, с которого пришел спам и сослаться на требование антимонопольного органа.
Кроме того, необходимо приложить фотографию телефона с этим смс.
Напомним, компания "Мегафон" пытается обжаловать решение регионального УФАС о признании ненадлежащей рекламы в смс-рассылке. Речь идет об смс, направленном оператором абонентам, в котором предлагается отправить платное сообщение и выиграть пять миллионов рублей. Рекламу признали ненадлежащей, так как компания не смогла предоставить документы на согласие пожаловавшегося абонента.