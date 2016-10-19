В МВД Московской области опровергли информацию о «жвачках с наркотиком»

В Тюмени на один из родительских форумов пришло сообщение из Московской области. В нем Виктор Грищенко, назвавшийся главой Управления образования города Краснознаменск, рассказал, что в российских городах наркоторговцы распространяют среди детей жевательные резинки с наркотиком. В жвачке содержится героин или спайс, который вызывает мгновенное привыкание. Источником информации мужчина назвал Управление МВД.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова информацию опровергла. По ее словам орган ничего подобного не рассылали. Также случаи с «жвачкой-наркотиком» нигде не регистрировались.
Резинка с наркотиком и правда оказалась фейком. Как выяснили журналисты, в Краснознаменске действительно такая информация распространялась. Однако создана она была исключительно для профилактики безопасности. Реальных случаев зафиксировано не было. Кто-то случайно нашел документ и слил его в сеть. Изначально он предназначался только для внутреннего пользования города.