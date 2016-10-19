В МВД Московской области опровергли информацию о «жвачках с наркотиком»

Резинка с наркотиком и правда оказалась фейком. Как выяснили журналисты, в Краснознаменске действительно такая информация распространялась. Однако создана она была исключительно для профилактики безопасности. Реальных случаев зафиксировано не было. Кто-то случайно нашел документ и слил его в сеть. Изначально он предназначался только для внутреннего пользования города.