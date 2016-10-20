Крупнейший в России центр вейкбординга может появится в Ростове

Как и когда вейкбординг образовался, как пришел в Россию и как появился в Ростове?
Кабельный вейкбординг появился вслед за катерным. Скорее даже этот спорт пришел из водных лыж. Вслед за водными лыжами появились монолыжи, а потом уже вейкборд. Примерно так же, как и сноуборд пришел из лыжного спорта. Первые канатно-буксировочные установки кольцевого типа были изготовлены и запатентованы, по-моему, в 1968 году немцем Бруно Риксеном. Сейчас патент закончился, и их производят другие предприятия, в том числе и мы. Установки реверсивного типа, как стоит у нас в вейк-парке Каррера, изобрели в СССР. Запатентовал это изобретение ныне здравствующий мой друг и товарищ Юрий Ершов. Сейчас он проживает на Украине. Значительный вклад в развитие воднолыжного спорта внесли братья Нихаевские из наукограда Дубна в Московской области. Там появилась первая в России буксировочная установка. И именно Дубна считается колыбелью воднолыжного спорта в России. В Ростов канатно-буксировочные установки попали около пяти лет назад. Собственно, когда мы изготовили первую опытную партию. К слову, моей основной задачей является производство вот этих канатно-буксировочных установок для городов России и зарубежья. В России мы построили три четверти всех установок и открыли более 120 вейк-парков. Поэтому нам, ростовчанам, проще - у нас для вейкбординга все есть.
В Ростове развитием вейк-парков занимаетесь только вы?
В Ростове как раз-таки я этим практически и не занимаюсь. Здесь у меня есть друзья, которые занимаются вейк-парком на пляже Каррера и в парке Дружба на Северном водохранилище. Кроме того, в этом году мы планируем построить большой кольцевой вейкборд-парк, где на канатно-буксировочной установке сможет кататься не один человек, а восемь одновременно. И трасса будет порядка 600-700 метров, в то время как на реверсивной установке длина воднолыжной трассы не превышает 200 метров.
Как образовалась Федерация воднолыжного спорта в Ростове?
На самом деле Федерация - это не моя заслуга. Есть у меня один товарищ-энтузиаст, который шесть лет назад взял на себя всю бумажную волокиту, а потом предложил передать полномочия мне, поскольку я курирую все городские вейк-парки. То есть мы просто переизбрали председателя правления. На сегодняшний день Федерация воднолыжного спорта Ростовской области занимается представлением интересов вейкбордистов в государственных структурах, благодаря чему был открыта вейкборд-станция в парке Дружба.
Достаточно ли инфраструктуры в регионе и городе для занятий водными видами спорта и вашим в частности?
Вы сами можете увидеть - будний день, обед, но загруженность 100%, все время очереди. Ростовчане выросли, контингент воспитался до того, что мы уже можем себе позволить поставить пару кольцевых буксировочных установок и загрузить их с пропускной способностью порядка ста человек в час. Катается сейчас очень много людей. Вейкборд стал модным, вейкборд стал популярным. Люди стали относится к этому действительно как к виду спорта, тренируются, готовятся к соревнованиям, выезжают на чемпионаты в другие города. В 10 часов утра открывается парк на пляже Каррера, спортсмены в 10 часов уже здесь стоят, а на Северном водохранилище вейк-парк открывается с 7 утра и там всё забито с 7 часов утра. Многие катаются даже перед работой. А в преддверие соревнований все тренируются прямо от зари до зари.
Что необходимо для того чтобы вейкбординг развивался максимально быстро? Нужно ли больше площадок для тренировок?
Нам сейчас нужна одна большая площадка, один комплекс, в котором мы могли бы построить две кольцевые воднолыжные трассы, пару реверсивных установок для обучения начинающих и укомплектовать площадку максимально разнообразным набором фигур, чтобы спортсмены могли развиваться и прогрессировать от новичка до профессионального спортсмена. Сделать такой единый центр вейкбординга. На данный момент в России такого нет. Там где-то кольцо стоит, там где-то кольцо стоит, но так, чтобы в одном месте две кольцевых установки и вся инфраструктура - такого еще нет. Мы очень хотим такое построить в Ростове. Единственный вопрос - нужно оформить водоём, а это процесс долгий.
Как оцениваете поддержку спорта со стороны властей города, региона? Нужна ли она вам и зачем?
Вейк-парки сейчас - это коммерческие проекты, поэтому финансовой поддержки у властей мы не просим. Однако было бы неплохо, если б нам помогли с выделением водоема, который мы попросим и который будет идеально подходить под нужды воднолыжного спорта. Не просто: "Делайте вот здесь", а на этом водоёме, допустим, частые ветра и поднимается волна, которая не позволяет спортсменам тренироваться. Если делать, то самое лучшее, и в этом вопросе много важных аспектов. Сезон подутихнет и будем выбирать место для построения идеального вейкборд-парка.
Были уже случаи обращений к властям?
От лица Федерации воднолыжного спорта мы обращались при оформлении вейк-парка на Северном водохранилище в парке Дружба. В принципе, вопросов нет. Когда денег не просишь, а делаешь что-то хорошее, сложностей в общении с властями нет.
Есть ли в Ростове профессиональные спортсмены в этом виде спорта, чего они добились и как Ростов выглядит на фоне других регионов в плане подготовки спортсменов?
Уровень нашей ростовской школы растет и приближается к Москве и Санкт-Петербургу. Мой товарищ тренируется в ростовских вейк-парках, три или четыре года катается, уже представлял Россию на мировых соревнованиях. Он сейчас в первых единицах на уровне российских вейкбордистов.
Какие планы по организации в Ростове соревнований высокого уровня и масштаба и планы по участию в других соревнованиях спортсменов Федерации?
Обычно у нас, как говорится, сапожник без сапог. Но в этом году мы решили в честь пятилетия компании, которая производит воднолыжное оборудование, провести масштабные рейтинговые соревнования здесь, в Ростове. Обычно мы проводили соревнования под названием Vertigo Games в Москве или других городах России, в тех парках, которые мы открывали. Нам важно, чтобы ростовские спортсмены выезжали в другие города, соревновались с соперниками, которых они не видят изо дня в день на тренировках, перенимали опыт, учились новым трюкам. Для развития это необходимо. Для того, чтобы привлечь спортсменов из других городов, мы изготовили огромную фигуру для скольжения и для трюков, которой нет аналогов в России. Это такой плавучий остров с бассейном по центру, на постройку которого ушло шесть с половиной тонн пластика и полтора месяца работы.
Вейк-парки в Ростове - это коммерческие проекты. Возможно ли организовать бесплатные занятия для детей?
Детская школа у нас существует четыре года. Первые два года она была бесплатной и работала исключительно на энтузиазме Федерации воднолыжного спорта. Сейчас детская школа перешла немного в другой формат. Мы берем некую символическую плату за обучение для того, чтобы наши тренеры не превращались в аниматоров. Когда школа была бесплатной, родители приводили сюда своих детей просто для того, чтобы оставить их под присмотром. У них не было цели заниматься спортом, дети часто пропускали занятия. Сейчас прием детей ограничен - мы берем только тех, кто действительно хочет тренироваться, с кем нужно заниматься. В программу тренировок входят занятия на батуте, занятия с тренером по акробатике, которого мы приглашаем из детской спортивной школы, а также занятия на воде с двумя тренерами. Дети у нас катаются на вейкбордах и прыгают с трамплинов в возрасте от пяти лет. Я думаю, таким образом мы делаем достойный вклад в развитие общества.
Какие планы по организации площадок для занятий этим видом спорта в городе и регионе?
Мы хотим поставить две кольцевых воднолыжных трассы. Сейчас в парке на пляже Каррера стоит небольшая реверсивная установка, позволяющая проехать вперед, развернуться и проехать в обратную сторону. При кольцевой установке возможно непрерывное движение по кругу, как на карусели. При этом одновременно кататься на ней могут сразу несколько человек - кто-то выходит на трассу, кто-то сходит, но движение не прерывается. Такое оборудование производят только немецкие родоначальники, их дочерняя компания и мы. Больше в мире никого нет. Мы поставили четыре больших крутых парка в России - огромные проекты. Сейчас в Татарстане открыли, наверное, самый крупный в России. А если уж дома делать, то хочется, чтобы это было что-то сногсшибательное.
Откуда приходят спортсмены в вейкбординг и куда уходят?
Отсюда никто не уходит. Какая-то часть приходит из сноуборда, совмещают сноуборд и вейкборд, но в основном это просто активные и свободномыслящие люди, я бы их так назвал. Совершенно разношерстная компания - строители, компьютерщики, диджеи, совершенно разные люди.
То есть необязательно нужно быть подготовленным спортсменом, чтобы прийти и начать заниматься вейкбордингом?
В общем-то необязательно.
Как тренируетесь зимой?
Зимой мы ходим в спортивный зал, арендуем батут, учимся делать новые трюки, чтобы потом перенести их на воду. В прошлом году мы поставили реверсивную канатку в бассейне "Волна". Получается, что тренировки идут круглый год. Для зимних тренировок мы арендуем 50-метровый бассейн, но там так, как в открытом водоеме, не покатаешься - только встал на доску, сразу делаешь элемент, приземляешься и все. Но, тем не менее, с точки зрения отработки трюков - идеально. Нагрузка получается такая, что за час тренировки в бассейне тратится гораздо больше энергии, чем летом в открытом водоеме. Летом поехал в одну сторону, подумал, потом в другую сторону, а в бассейне 10 секунд - трюк, 10 секунд - трюк. У нас есть все для того, чтобы тренироваться круглый год. И наверное благодаря этому так выросла популярность вейкбординга. Ведь теперь не нужно ждать от лета до лета, теперь это полноценный замкнутый процесс.