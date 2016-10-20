Крупнейший в России центр вейкбординга может появится в Ростове

Кабельный вейкбординг появился вслед за катерным. Скорее даже этот спорт пришел из водных лыж. Вслед за водными лыжами появились монолыжи, а потом уже вейкборд. Примерно так же, как и сноуборд пришел из лыжного спорта. Первые канатно-буксировочные установки кольцевого типа были изготовлены и запатентованы, по-моему, в 1968 году немцем Бруно Риксеном. Сейчас патент закончился, и их производят другие предприятия, в том числе и мы. Установки реверсивного типа, как стоит у нас в вейк-парке Каррера, изобрели в СССР. Запатентовал это изобретение ныне здравствующий мой друг и товарищ Юрий Ершов. Сейчас он проживает на Украине. Значительный вклад в развитие воднолыжного спорта внесли братья Нихаевские из наукограда Дубна в Московской области. Там появилась первая в России буксировочная установка. И именно Дубна считается колыбелью воднолыжного спорта в России. В Ростов канатно-буксировочные установки попали около пяти лет назад. Собственно, когда мы изготовили первую опытную партию. К слову, моей основной задачей является производство вот этих канатно-буксировочных установок для городов России и зарубежья. В России мы построили три четверти всех установок и открыли более 120 вейк-парков. Поэтому нам, ростовчанам, проще - у нас для вейкбординга все есть.