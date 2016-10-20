На должность главы администрации Ростова претендуют 7 человек

"Сейчас завершился первый этап на замещение этой должности. В результате утвердили семь кандидатов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что отказали в участии Елене Петровой, так как она достигла предельного возраста для замещения должности. Сейчас ей 68 лет.
Теперь 27 октября пройдет третье заседание комиссии, во время которого будет проведен конкурс-испытание c профтестированием и собеседованием кандидатов.
Примечательно, что нынешний глава горадминистрации Сергей Горбань в списке кандидатов не числится.