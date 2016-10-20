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На должность главы администрации Ростова претендуют 7 человек

20 октября 2016, 04:55
В Ростове-на-Дону на должность главы горадминистрации претендентами стали семь человек, сообщается в четверг на сайте мэрии города.

"Сейчас завершился первый этап на замещение этой должности. В результате утвердили семь кандидатов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что отказали в участии Елене Петровой, так как она достигла предельного возраста для замещения должности. Сейчас ей 68 лет.

Теперь 27 октября пройдет третье заседание комиссии, во время которого будет проведен конкурс-испытание c профтестированием и собеседованием кандидатов.

Примечательно, что нынешний глава горадминистрации Сергей Горбань в списке кандидатов не числится.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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