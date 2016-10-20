Сергей Шнуров откроет выставку своих картин

К юбилею группировка готовит ряд мероприятий, в чем активное участие принимают фанаты "Ленинграда". Так, афишу к предстоящему юбилейному турне уже сделали поклонники, а в instagram Шнуров проводил конкурс на лучший постер на тему петербургского пьянства как городского феномена. Победители конкурса, а их оказалось сразу четверо, получили по 200 тысяч рублей.