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Сергей Шнуров откроет выставку своих картин

20 октября 2016, 19:58
Выставку авторских картин откроет лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в "Эрарте" в Санкт-Петербурге, сообщает Собака.ру со ссылкой на слова артиста.

"По предварительным планам, выставка под названием "Ретроспектива бренд-реализма" откроется в музее с 1 февраля следующего года и будет приурочена к 20-летию "Ленинграда", - сказано в сообщении.

К юбилею группировка готовит ряд мероприятий, в чем активное участие принимают фанаты "Ленинграда". Так, афишу к предстоящему юбилейному турне уже сделали поклонники, а в instagram Шнуров проводил конкурс на лучший постер на тему петербургского пьянства как городского феномена. Победители конкурса, а их оказалось сразу четверо, получили по 200 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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