Учения по ликвидации бунта осужденных прошли в колонии Шахт

"По легенде, бунт среди заключенных произошел после изъятия у одного из них мобильного телефона. Недовольство переросло в массовое требование послабления режима, оскорбления сотрудников зоны, жалобы на меню. В итоге заключенные в знак протеста устроили поджог", - сказано в сообщении.