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Учения по ликвидации бунта осужденных прошли в колонии Шахт

21 октября 2016, 07:37
Тактические совместные учения по пресечению массового неповиновения осужденных в исправительной колонии прошли в ИК-9 Шахт Ростовской области, сообщает региональное ГУФСИН.

"По легенде, бунт среди заключенных произошел после изъятия у одного из них мобильного телефона. Недовольство  переросло в массовое требование послабления режима, оскорбления сотрудников зоны, жалобы на меню. В итоге заключенные в знак протеста устроили поджог", - сказано в сообщении.

Сотрудники колонии самостоятельно не смогли подавить возмущение, на подмогу были вызваны спецсилы ГУФСИН в виде сводного отряда и отряда "Мангуст". Беспорядки были пресечены, зачинщики и подстрекатели конфликта изолированы от общей массы осужденных.

Отмечается, что в ходе учений была отработана новая практика ведения переговоров с бунтарями.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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