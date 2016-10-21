Учения по ликвидации бунта осужденных прошли в колонии Шахт

"По легенде, бунт среди заключенных произошел после изъятия у одного из них мобильного телефона. Недовольство переросло в массовое требование послабления режима, оскорбления сотрудников зоны, жалобы на меню. В итоге заключенные в знак протеста устроили поджог", - сказано в сообщении.
Сотрудники колонии самостоятельно не смогли подавить возмущение, на подмогу были вызваны спецсилы ГУФСИН в виде сводного отряда и отряда "Мангуст". Беспорядки были пресечены, зачинщики и подстрекатели конфликта изолированы от общей массы осужденных.
Отмечается, что в ходе учений была отработана новая практика ведения переговоров с бунтарями.