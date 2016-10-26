В Казани возводят элитное жилье во дворе пятиэтажного дома

Изначально строительство элитного комплекса началось на спорной территории. 10 октября 2008 года исполком Казани вынес постановление о межевании участка дома №62 по улице Петербургская. Часть земли, которая прилегает к этому дому была передана дочерней компании «Сувар Девелопмента» под названием «Лесной городок» под возведение «Барселоны». Граница смежных участков была в четырех метрах от стены дома, что нарушает нормы градостроительства. У жильцов «сталинки» снесли все постройки на участке. Жители 62-го дома попытались оспорить действия компании в суде и в исполкоме. Однако, все попытки были безрезультатными. Общаясь с журналистами, они просили остаться анонимными, опасаясь за свою безопасность.