В Казани возводят элитное жилье во дворе пятиэтажного дома

В новом комплексе будет три жилых небоскребов – 13,18 и 23 этажа. Помимо этого, в «Барселоне» будет двухэтажная парковка и цокольная трехэтажная постройка. «Барселону» начали строить в начале 2014 года и планируют завершить в конце 2016. Стоимость проекта составила более двух миллиардов рублей, сообщает Inkazan.ru.
Изначально строительство элитного комплекса началось на спорной территории. 10 октября 2008 года исполком Казани вынес постановление о межевании участка дома №62 по улице Петербургская. Часть земли, которая прилегает к этому дому была передана дочерней компании «Сувар Девелопмента» под названием «Лесной городок» под возведение «Барселоны». Граница смежных участков была в четырех метрах от стены дома, что нарушает нормы градостроительства. У жильцов «сталинки» снесли все постройки на участке. Жители 62-го дома попытались оспорить действия компании в суде и в исполкоме. Однако, все попытки были безрезультатными. Общаясь с журналистами, они просили остаться анонимными, опасаясь за свою безопасность.
Когда «Барселона» была построена, выяснилось, что расстояние между новыми строениями и старым домом составляет около десяти метров. Согласно правилам, интервал должен быть равен 25 метрам.
В 2012 году проект был презентован президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову. Он его одобрил, несмотря на то, что на участке, где строят элитный жилой комплекс, запрещено возводить здания, выше 12 этажей.
Inkazan направил в «Сувар Девелопмент» запрос на комментарий. На момент написания материала ответ не поступил.
Помимо этого, компания «Сувар Девелопмент» сейчас оказалась в центре скандала из-за незаконных строительных работ на татарстанском острове «Коровий». Он расположен недалеко от Казани. Татарская природоохранная прокуратура подала иск из-за того, что «Сувар Девелопмент» начала строить элитный поселок без разрешительных документов. Суд постановил работы приостановить. Вопреки запрету, застройка острова продолжается.