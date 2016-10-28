В Москве пытаются забрать землю у дома с детским центром

Журналисты «Новых Известий» решили проверить факты, изложенные в петиции. И оказалось, что размещенный рисунок – фейковый, поскольку настоящий эскиз, опубликованный на сайте «ИТАР-ТАСС» , никаких вывесок не содержит.
Изображение со страницы петиции на change.org
Реальный эскиз здания
Сергей Лазарев, возглавляющий компанию-застройщика, утверждает, что все факты, приведенные на сайте петиции – явная клевета. В действительности «Интеркар Трейдинг» планирует построить здесь трехэтажный усадебный дом, на первом этаже которого разместится детский шахматный клуб, который смогут посещать все маленькие жители района.
Что же касается утверждения, что застройщик якобы не желает отреставрировать усадьбу Майкова, на месте которой и планирует строить бордель, то и эта информация не соответствует действительности.
Историческое здание сгорело более 15 лет назад, поэтому реставрировать здесь просто нечего. По словам Лазарева, проект жилого дома, утвержденный Управлением по охране памятников истории и культуры и прошедший экспертизу «Архнадзора», максимально напоминает стилистику сгоревшей усадьбы и органично впишется в существующий ландшафт.
Настоящей целью «активистов», утверждает он, является альтернативное строительство КПП, который будет охранять въезд на территорию элитного жилого дома. Именно с этой целью его компанию и пытаются опорочить, используя для этого откровенно грязные технологии. Да и лидер активистов, некто Илья Бачуров, подписавшийся как автор петиции, на звонки журналистов не отвечает.
«Интеркар Трейдинг» намерена подать в суд на клеветников, а чтобы у представителей общественности была возможность отслеживать ход строительства жилого дома, создаст специальный сайт.
«Нам скрывать нечего»,- утверждает представитель застройщика.