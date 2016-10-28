В Москве пытаются забрать землю у дома с детским центром

Настоящей целью «активистов», утверждает он, является альтернативное строительство КПП, который будет охранять въезд на территорию элитного жилого дома. Именно с этой целью его компанию и пытаются опорочить, используя для этого откровенно грязные технологии. Да и лидер активистов, некто Илья Бачуров, подписавшийся как автор петиции, на звонки журналистов не отвечает.