Концерн Kia впервые опубликовал фото новой версии Picanto

"Фотографии высокодетализированные, поэтому рассмотреть новинку не составляет труда. Малолитражку покажут публике в начале 2017 года, а пока известно лишь то, что самый маленький автомобиль Kia стал еще сильнее походить на "старшую сестру" – Rio", – сообщает автомобильный портал.
Размеры компакта увеличились, что сказалось и на увеличении места в салоне и багажнике. Параметры трехцилиндрового мотора пока держат в тайне. Малолитражка появится на российском рынке, однако данные по доступным комплектациям и ценам еще не поступили.
Сейчас Picanto в трехдверном и пятидверном исполнениях можно приобрести за сумму от 540 тысяч рублей. Аналитики ожидают, что новая версия будет более доступной.