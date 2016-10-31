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Компания "Вимм Билль Данн" пригрозила СМИ судами из-за скандала с ящуром

31 октября 2016, 08:18
Производитель "Вимм Билль Данн" может начать судебные процессы по фактам распространения в прессе информации о якобы найденном в молочной продукции вирусе ящура, сообщили в компании.

"Мы опровергаем информацию о массовом отзыве продукции. Вся молочная продукция компании, включая перечисленные торговые наименования, не нарушает требования законодательства по безопасности и качеству. Никакого изъятия нашего товара с полок магазинов не было", – рассказали представители крупнейшего производителя.

В компании уточнили, что изъятие касалось исключительно продукции ХК "Ополье", которое произвели с 1 по 19 октября, процедуру уже завершили. Вируса ящура в молочной продукции производства Владимирской области, где зафиксировали вспышку ящура, не обнаружили.

Представители "Вимм Билль Данн" сообщили, что СМИ в этом случае размещали недостоверную информацию, компания может привлечь СМИ, в том числе и электронные издания, к ответственности через суд за распространение не соответствующей действительности информации и порочащие репутацию сведения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в продукции "Вимм Билль Данн" якобы обнаружили вирус ящура. Как пояснила RostovGazeta директор по коммуникациям "Вимм Билль Данн", эта информация не соответствовала действительности.

Кроме того, даже в случае наличия в молоке этого вируса продукция не попала бы на завод без подтверждающих качество документов и экспертиз Роспотребнадзора. А в случае сбоя на линии проверок Роспотребнадзора вирус был бы уничтожен в ходе термической обработки, которой подвергается все сырье, поступающее на завод.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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