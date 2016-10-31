Компания "Вимм Билль Данн" пригрозила СМИ судами из-за скандала с ящуром

Кроме того, даже в случае наличия в молоке этого вируса продукция не попала бы на завод без подтверждающих качество документов и экспертиз Роспотребнадзора. А в случае сбоя на линии проверок Роспотребнадзора вирус был бы уничтожен в ходе термической обработки, которой подвергается все сырье, поступающее на завод.