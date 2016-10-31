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Лучших изобретателей Дона выбрали в "Garaже"

31 октября 2016, 06:43
В Ростове-на-Дону на площадке коворкинга техуниверситета выбрали победителей конкурса "Донская сборка", сообщает в понедельник горадминистрация.

"Всего было представлено свыше 150 заявок, эксперты выбрали примерно 50 изобретений. Главным условием стало не только наличие идеи, но и её материальное воплощение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе мероприятия гости отдавали голоса за проекты при помощи QR-кода. Приз зрительских симпатий получил макет компактного самоката.

Лучшими проектами стали Судно "Эколог", биомехатронный комплекс реабилитации пациента, весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении. Самому старшему участнику было 87 лет.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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