Лучших изобретателей Дона выбрали в "Garaже"

"Всего было представлено свыше 150 заявок, эксперты выбрали примерно 50 изобретений. Главным условием стало не только наличие идеи, но и её материальное воплощение", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе мероприятия гости отдавали голоса за проекты при помощи QR-кода. Приз зрительских симпатий получил макет компактного самоката.
Лучшими проектами стали Судно "Эколог", биомехатронный комплекс реабилитации пациента, весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении. Самому старшему участнику было 87 лет.