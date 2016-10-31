Россия приостановила действие соглашения с США по утилизации плутония

Напомним, соглашение об утилизации плутония, который не должен пойти на военные цели в качестве оружия, США и Россия подписали в 2000 году. Согласно документу, страны должны уничтожить по 34 тонны оружейного плутония, его переработку должны были начать в 2018 году.