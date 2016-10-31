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Россия приостановила действие соглашения с США по утилизации плутония

31 октября 2016, 11:56
Президент России Владимир Путин приостановил действие двустороннего соглашения с США по утилизации плутония, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации правительства.

"Действие соглашения снова возобновят, если США выполнят некоторые условия. В частности, Штаты должны сократить численность своих вооруженных сил на территории союзников НАТО, а также отменить санкции в отношении всех физических и юрлиц", – говорится в тексте документа.

Кроме того, Соединенным Штатам для возобновления программы придется отменить действие так называемого "закона Магнитского". Закон принят в связи с возникновением угрозы "стратегической стабильности в результате недружественных действий" со стороны партнера.

Напомним, соглашение об утилизации плутония, который не должен пойти на военные цели в качестве оружия, США и Россия подписали в 2000 году. Согласно документу, страны должны уничтожить по 34 тонны оружейного плутония, его переработку должны были начать в 2018 году.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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