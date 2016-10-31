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Запрет абортов только обострит проблему – эксперты

31 октября 2016, 09:55
Исключение абортов из системы ОМС спровоцирует рост криминальных абортов и подорвёт здоровье и так отчаявшихся женщин, считают опрошенные RostovGazeta эксперты.

Ранее стало известно, что готовится ряд огранивающих аборты законопроектов, в том числе о выводе этой процедуры из системы обязательного медицинского страхования. Данную идея поддержала церковь. 

Запрет не панацея

"Сейчас ситуация с движением против абортов накаляется. Но проблема в том, что просто запрет абортов часто приводит к тому, что они уходят в подполье. Запрет увеличит количество женщин, у которых будут осложнения после абортов", - считает председатель совета Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское всероссийское сопротивление" Игорь Бигаев. 

Он подчеркивает, что фактический запрет на аборты – это не выход. 

"То, что аборт – это убийство ребёнка, это несомненно. Но ограничить таким образом детоубийства будет очень трудно. Для того, чтобы ситуация изменилась, нужны многосторонние усилия. Не запретительные формы, а работа с людьми: требуется повышать их образовательный и культурный уровень, чтобы они понимали, что они делают", - поясняет эксперт.

 Фото: кадр из фильма "Племя", режиссёр Мирослав Слабошпицкий

По его мнению, вывод абортов из ОМС накалит ситуацию. "Вопрос запрета абортов тесно связан с темой суррогатного материнства и бэби-боксов – это расчеловечивает женщину. Деторождение делают товаром, а это дар", - считает эксперт.

Запретить нельзя, объяснить

С тем, что выведение абортов не выход, согласна и акушер-гинеколог одного из ростовских медучреждений. "Исключение аборта из системы ОМС однозначно приведёт к росту криминальных абортов, которые, в свою очередь, предполагают значительно более высокий риск гнойно-септических осложнений, кровотечений, обезболивание тоже вызывает большие вопросы", - считает специалист. 

Вместо того, чтоб запретить аборты в ОМС, якобы сократив тем самым расходы и улучшив демографическую ситуацию в стране, считает она, все усилия стоит направить на то, чтобы не допустить зачатия там, где это нежеланно, и максимально подготовиться к беременности, которую женщина ждет. 

"Возможно, надо разработать программы, по которым в женской консультации по рецепту можно будет получить барьерные средства контрацепции или же гормональные, пройдя необходимое обследование перед этим также бесплатно. Дело в том, что сейчас аборт бесплатный, а предохраняться довольно дорого", - говорит врач.

 

По словам эксперта, стоимость качественных презервативов или любых, даже не самого нового поколения, оральных контрацептивов далеко не каждому человеку, не каждому семейному бюджету по силам. "Поэтому у определенных слоёв населения складывается мнение, что логичнее не избегать беременности, затрачивая на это деньги, а прерывать её бесплатно. В случае, если женщине будет более доступна контрацепция, а думать об этом нужно в первую очередь ей, а не партнеру, этот взгляд можно будет изменить", - говорит акушер-гинеколог.

Нужно помогать

Женщинам, находящимся в сложных жизненных ситуациях, нужно помогать, считает психолог, преподаватель факультета психологии ЮФУ и кандидат биологических наук Екатерина Трофимова.

"За каждой женщиной, идущей на аборт, целая жизнь, судьба. События, чувства и мысли, которые, сложившись в единую картину мира, создали у неё чувство тупика, безвыходности. Это и финансовая составляющая, и детский возраст, и проблемы со здоровьем, и сложности в отношениях", - сказала Трофимова.

Она отмечает, что чаще всего аборт нужен, чтобы выжить самой. "А если выжить, то включается инстинкт самосохранения и человек любой ценой пытается решить эту проблему. Подключает непрофессионалов, пытается воспользоваться советами из интернета, рискуя собственной жизнью и будущим здоровьем. В последующем 90% женщин сожалеет о сделанном аборте, называют огромное количество аргументов "за" жизнь ребёнка, а также начинают видеть выходы из ситуации, невидимые ранее", - поясняет психолог. 

 Фото: noorimages.com

Она подчеркивает, что запреты не останавливают женщин, а стимулируют искать "альтернативные" варианты. 

По словам Трофимовой, мощными провокаторами абортов являются финансовые трудности, отсутствие жилья, педагогическая запущенность и другие социальные проблемы, которые нужно решать всем вместе, а не перекладывать ответственность на плечи беспомощного и отчаявшегося человека.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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