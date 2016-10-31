Запрет абортов только обострит проблему – эксперты

По словам эксперта, стоимость качественных презервативов или любых, даже не самого нового поколения, оральных контрацептивов далеко не каждому человеку, не каждому семейному бюджету по силам. "Поэтому у определенных слоёв населения складывается мнение, что логичнее не избегать беременности, затрачивая на это деньги, а прерывать её бесплатно. В случае, если женщине будет более доступна контрацепция, а думать об этом нужно в первую очередь ей, а не партнеру, этот взгляд можно будет изменить", - говорит акушер-гинеколог.