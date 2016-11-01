Дон не вошел в пятерку лидеров по объему жилищного строительства

Всего в России в январе-сентябре было построено 701,7 тысячи квартир или 49,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что на 5,5% меньше прошлогоднего объема. Лидером по объемам жилищного строительства стала Московская область, доля введенной в пользование жилой недвижимости составила 11% от общероссийского объема. Соседний Краснодарский край занял второе место в этом списке с долей 6,7%. Доля Ростовской области достигла 3,2%.