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Дон не вошел в пятерку лидеров по объему жилищного строительства

1 ноября 2016, 12:01
Ростовская область заняла 7-е место среди российских регионов по объему жилищного строительства, говорится в сообщении Росстата.

С начала года в регионе было введено в эксплуатацию более 1,56 миллиона квадратных метров жилья. Падение объемов по сравнению с прошлогодними показателями составило 0,8%.

Всего в России в январе-сентябре было построено 701,7 тысячи квартир или 49,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что на 5,5% меньше прошлогоднего объема. Лидером по объемам жилищного строительства стала Московская область, доля введенной в пользование жилой недвижимости составила 11% от общероссийского объема. Соседний Краснодарский край занял второе место в этом списке с долей 6,7%. Доля Ростовской области достигла 3,2%.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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