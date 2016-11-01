Маршруты общественного транспорта изменятся в Волгодонске 4 ноября

Местом стоянки троллейбусов выбран участок от остановки "Путепровод" до улицы 30 лет Победы в старой части города.
Автобусы № 4, 4А и 16 во время шествий будут делать остановку на углу улицы Строителей и проспекта Энтузиастов.
Маршруты под номерами 5, 12, 22, 22 А, 23, 23 А, 51 и 52 будут отправляться в объезд по улице Весенней, улице Гагарина и далее на улицы Индустриальную или Дружбы в зависимости от маршрута.
Кроме того, ряд улиц будет перекрываться на 15-минутный промежуток по мере продвижения колонн крестного хода и марша единства.