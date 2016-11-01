Меняющему собаку на iPhone дончанину предложили только овцу

"Обменяю молодого кобеля хаски на iPhone 5 или 5s. Можете предложить свой вариант обмена на сумму не менее 10 000", - такое объявление опубликовал Денис в Интернете. Оказалось, что за два дня парню так и не предложили достойный вариант для обмена сибирской хаски. Кстати, собаку зовут Зефир в шоколаде, на днях кобелю исполнится год.
"Подобное объявление я выкладываю уже не в первый раз. Но вместо приличных денег или "Айфона" за хаски мне предложили двух овечек, что меня очень позабавило", - рассказывает Денис.
Молодой человек признается, что предлагал хаски даже в дар, но с условием стерилизации. Однако это объявление также никого не заинтересовало. Отметим, что стерилизация стоит две тысячи рублей, а хаски - десять тысяч.
"Меня несколько раз обманывали мошенники - забирали собак и исчезали. Сейчас готовлю вместе с юристом заявление для обращения в суд", - говорит парень.
Кастарнов занимается разведением породистых собак, сейчас у него дома живут три щенка хаски. Но продолжать это дело ему не хочется, так как люди, по словам Дениса, не ценят его труд.
"Не думаю, что окончательно откажусь от собак, просто возьму перерыв. Меня затягивает сам процесс разведения, отбор и подбор производителей, победа на выставках - это огромное удовольствие от проделанной работы. Но, к сожалению, этот труд мало кто понимает. Людям лишь бы дешевле приобрести собаку", - констатирует молодой человек.