Меняющему собаку на iPhone дончанину предложили только овцу

"Не думаю, что окончательно откажусь от собак, просто возьму перерыв. Меня затягивает сам процесс разведения, отбор и подбор производителей, победа на выставках - это огромное удовольствие от проделанной работы. Но, к сожалению, этот труд мало кто понимает. Людям лишь бы дешевле приобрести собаку", - констатирует молодой человек.

