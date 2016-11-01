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Ростовская область потратила деньги от "Платона" на Ворошиловский мост

1 ноября 2016, 12:27
Собранные от системы "Платон" средства в Ростовской области вложили в строительство Ворошиловского моста, сообщил областной Минтранс в ответ на официальный запрос RostovGazeta.

Систему взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон"  запустили в ноябре прошлого года. Действующий тариф — 1,53 рубля за километр. Планируется, что эти средства пойдут на строительство дорог и мостов во всех регионах.

"Из средств федерального бюджета, собранных за счет функционирования системы "Платон", в 2016 году в дорожный фонд Ростовской области было выделено 1,5 миллиарда рублей. Межбюджетный трансферт был направлен на продолжение работ по реконструкции моста через реку Дон по проспекту Ворошиловский", — отмечалось в сообщении.

Сколько планируется направить в бюджет Ростовской области от функционирования системы "Платон" в следующем году, пока неизвестно.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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