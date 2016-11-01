Шварценеггер и Джеки Чан снимутся в китайском продолжении фильма "Вий"

Примечательно, что действие картины "Вий 2: Путешествие в Китай" будет происходить на территории Поднебесной. Продюсером картины стал Глеб Фетисов, а в главной роли зритель увидит Джейсона Флеминга, который предстанет в образе Джонатана Грина.