Шварценеггер и Джеки Чан снимутся в китайском продолжении фильма "Вий"

"Фотографии сделали участники съемочной группы прямо с площадки. И на них прекрасно видно, кто сыграет ключевые роли в сиквеле фильма "Вий", – прокомментировал Семенихин.
Примечательно, что действие картины "Вий 2: Путешествие в Китай" будет происходить на территории Поднебесной. Продюсером картины стал Глеб Фетисов, а в главной роли зритель увидит Джейсона Флеминга, который предстанет в образе Джонатана Грина.
Грин, согласно анонсу сюжета картины, получает заказ на составление карт Дальнего Востока от Петра Великого, и попадает в Поднебесную. Китайская сторона рассчитывает на огромный коммерческий успех в прокате на территории домашнего кинорынка.