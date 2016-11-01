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Шварценеггер и Джеки Чан снимутся в китайском продолжении фильма "Вий"

31 октября 2016, 23:13
В сети появились фотографии со съемочной площадки российско-китайского фильма "Вий-2", в котором играют Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, снимки опубликовал телеведущий Денис Семенихин в своем Instagram.

"Фотографии сделали участники съемочной группы прямо с площадки. И на них прекрасно видно, кто сыграет ключевые роли в сиквеле фильма "Вий", – прокомментировал Семенихин.

Примечательно, что действие картины "Вий 2: Путешествие в Китай" будет происходить на территории Поднебесной. Продюсером картины стал Глеб Фетисов, а в главной роли зритель увидит Джейсона Флеминга, который предстанет в образе Джонатана Грина.

Грин, согласно анонсу сюжета картины, получает заказ на составление карт Дальнего Востока от Петра Великого, и попадает в Поднебесную. Китайская сторона рассчитывает на огромный коммерческий успех в прокате на территории домашнего кинорынка.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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