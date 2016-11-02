Стали известны имена семерых сбежавших мигрантов на Дону

Мигрантов, сбежавших из центра временного содержания в Новочеркасске в понедельник, все еще разыскивают правоохранительные органы, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, самовольно покинули центр временного содержания Новочеркасска двое граждан Украины - 28-летний Виктор Вайдюк и 37-летний Николай Брыков, а также 30-летний Станислав Пак, 26-летний Мамедага Джабраилов, 44-летний Герман Маргалитадзе, 19-летний Абдулвахит Кадиров и 21-летний Бегзод Султонов.

Напомним, мигранты самовольно покинули центр временного содержания в Новочеркасске 31 октября. В отношении сбежавших решался вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации. В настоящий момент розыск иностранцев продолжается.