Subaru начал выпуск новой Impreza на американском заводе

"Сборкой обновленной Impreza займется Fuji Heavy Industries. Примечательно, что впервые Subaru решила перенести производство автомобиля за пределы Японии, связано это с ростом популярности модели Impreza в США уже восьмой год подряд", – пояснили в агентстве.
До этого момента на заводе в штате Индиана Subaru производил Legacy и Outback для рынков Северной Америки, к концу 2016 года марка планирует увеличить мощность автозавода до 394 000 автомобилей в год.
В России Subaru не так популярна, с начала года на территории страны японцам удалось реализовать лишь около четырех тысяч новых автомобилей. Более 10% продаж пришлось на Impreza.