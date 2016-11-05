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Subaru начал выпуск новой Impreza на американском заводе

5 ноября 2016, 05:53
На заводе Subaru в США стартовал серийный выпуск нового поколения Impreza, пишет avtostat-info.com.

"Сборкой обновленной Impreza займется Fuji Heavy Industries. Примечательно, что впервые Subaru решила перенести производство автомобиля за пределы Японии, связано это с ростом популярности модели Impreza в США уже восьмой год подряд", – пояснили в агентстве.

До этого момента на заводе в штате Индиана Subaru производил Legacy и Outback для рынков Северной Америки, к концу 2016 года марка планирует увеличить мощность автозавода до 394 000 автомобилей в год.

В России Subaru не так популярна, с начала года на территории страны японцам удалось реализовать лишь около четырех тысяч новых автомобилей. Более 10% продаж пришлось на Impreza.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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