В Ростове на Вавилова Mercedes провалился под асфальт

"В воскресенье, 6 ноября, наш Mercedes попал в трещину на асфальте, отчего у машины вырвало часть передней подвески. Мы вышли из авто, и буквально на глазах трещина начала превращаться в яму, машина начала проваливаться дальше", – сообщила девушка.

