В Ростове на Вавилова Mercedes провалился под асфальт

"В воскресенье, 6 ноября, наш Mercedes попал в трещину на асфальте, отчего у машины вырвало часть передней подвески. Мы вышли из авто, и буквально на глазах трещина начала превращаться в яму, машина начала проваливаться дальше", – сообщила девушка.
После того, как автомобиль вытащили буквально из-под асфальта, яму огородили покрышками и прикрыли ветками. По словам автомобилистов, диаметр провала составил около двух метров. Они утверждают, что асфальт на этом месте подмывают грунтовые воды, поэтому он проваливается регулярно.