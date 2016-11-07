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В Ростове на Вавилова Mercedes провалился под асфальт

7 ноября 2016, 05:19
В Ростове-на-Дону на улице Вавилова под немецкой иномаркой провалился асфальт, автомобиль получил серьезные повреждения, сообщила в соцсетях владелица пострадавшего Mercedes.

"В воскресенье, 6 ноября, наш Mercedes попал в трещину на асфальте, отчего у машины вырвало часть передней подвески. Мы вышли из авто, и буквально на глазах трещина начала превращаться в яму, машина начала проваливаться дальше", – сообщила девушка.

После того, как автомобиль вытащили буквально из-под асфальта, яму огородили покрышками и прикрыли ветками. По словам автомобилистов, диаметр провала составил около двух метров. Они утверждают, что асфальт на этом месте подмывают грунтовые воды, поэтому он проваливается регулярно.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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